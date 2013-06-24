Philips Sonicare InterCare 標準型聲波牙刷刷頭
卓越的潔淨效能。* 接觸更深的牙縫。
Philips Sonicare InterCare 牙刷刷頭非常適合希望定位潔淨牙縫之間的牙菌膜、紓緩牙齦出血和紅腫的顧客，讓您展露個健康、美麗的笑容。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$238.00
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Philips Sonicare InterCare 標準型聲波牙刷刷頭
卓越的潔淨效能。* 接觸更深的牙縫。
潔淨牙縫及難以觸及的區域
只需 2 個星期就能改善牙齦健康
InterCare 刷頭設有超長的高密度優質刷毛，專為深入清理齒間的牙菌膜而設。臨床證實，刷頭能夠在短短兩星期內減少牙齦出血及發炎情況。
特別設計更能深入口腔隱蔽部位
Philips Sonicare 牙刷刷頭具備超長高密度刷毛，能針對牙縫及其他難以清潔位置的隱蔽牙垢。
與手動牙刷相比，可清除多達 7 倍牙菌膜
Philips Sonicare InterCare 牙刷刷頭經臨床實証，在 4 星期使用後比手動牙刷去除多達七倍牙菌膜。
Philips Sonicare 進階聲波技術
Philips Sonicare 進階聲波技術可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。
適用於所有 Philips Sonicare 扣合式電動牙刷
此刷頭可從牙刷柄上扣合和拆除，確保安全貼合、容易保養和清潔。適合所有 Philips Sonicare 牙刷柄，但 PowerUp Battery and Essence 系列除外。
改善口腔健康習慣之一
像所有原廠 Philips Sonicare 品牌刷頭一樣，此刷頭對牙齒和牙齦十分安全。每個刷頭都經過品質測試，確保性能優異和耐用。
更換刷毛提示確保您得到有效的清潔
驟眼一看可能並不明顯，但刷頭經過多個月的正常使用後會失去硬度，並漸漸破損。我們的藍色更換刷毛提示將退至白色，讓您知道是時候更換刷毛。為達至最佳效果，請每三個更換刷頭一次。
技術規格
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設計和外表
- 硬刷毛
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中
- 顏色
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白色
- 更換刷毛提示
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藍色刷毛褪色提示
- 空間大小
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標準
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兼容性
- 刷頭系統
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扣合式
- 適用於以下型號
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HealthyWhite+
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2 Series 清除牙菌膜
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3 Series 針對牙齦健康
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DiamondClean
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EasyClean
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FlexCare
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FlexCare Platinum
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FlexCare+
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兒童專用
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HealthyWhite
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內含物件
- 刷頭
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3 個 InterCare 標準
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優質及性能優異
- 更換
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每 3 個月一次
- 經測試
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以達至最佳效果
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健康功能
- 清除牙菌斑
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可清除多達 7 倍牙菌膜*
- 牙齦健康
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兩星期就能改善牙齦健康
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