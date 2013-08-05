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一般肌膚刷頭

SC5990/00
1 獎項
  • 普通肌膚適用的替換刷頭 普通肌膚適用的替換刷頭 普通肌膚適用的替換刷頭
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    一般肌膚刷頭

    SC5990/00
    1 獎項

    普通肌膚適用的替換刷頭

    普通肌膚適用的替換刷頭。只適用於 Philips VisaPure Essential 潔面毛刷。 查看各種好處

    建議零售價: HK$98.00

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    普通肌膚適用的替換刷頭。只適用於 Philips VisaPure Essential 潔面毛刷。 查看各種好處

    普通肌膚適用的替換刷頭

    帶來潔淨及柔嫩的肌膚

    • 每隔 3 個月更換一次
    • 適合每天使用
    • 適合一般至油性皮膚
    • 容易替換
    為最佳潔淨而設

    為最佳潔淨而設

    所有 VisaPure 刷頭的刷毛如絲般柔軟，採用經精心挑選的精緻尼龍製成，令刷頭更容易清洗，時刻保持潔淨清新。

    17000 條柔軟刷毛達到深層清潔的效果

    17000 條柔軟刷毛就像 17000 隻手指般溫和按摩及深層清潔皮膚。

    刷頭即插即用，容易裝上及拆下

    輕鬆裝上或拆下刷頭。刷頭容易安裝，可兼容所有 VisaPure 型號。

    技術規格

    • 優點

      皮膚類型
      適用於所有皮膚類型

    • 方便易用

      兼容
      Philips VisaPure Essential
      更換
      簡便扣合刷頭
      建議更換
      每 3 個月一次

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