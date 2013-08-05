一般肌膚刷頭 SC5990/00
普通肌膚適用的替換刷頭
普通肌膚適用的替換刷頭。只適用於 Philips VisaPure Essential 潔面毛刷。 查看各種好處
建議零售價: HK$98.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
普通肌膚適用的替換刷頭
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普通肌膚適用的替換刷頭
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普通肌膚適用的替換刷頭
帶來潔淨及柔嫩的肌膚
- 每隔 3 個月更換一次
- 適合每天使用
- 適合一般至油性皮膚
- 容易替換
為最佳潔淨而設
所有 VisaPure 刷頭的刷毛如絲般柔軟，採用經精心挑選的精緻尼龍製成，令刷頭更容易清洗，時刻保持潔淨清新。
17000 條柔軟刷毛達到深層清潔的效果
17000 條柔軟刷毛就像 17000 隻手指般溫和按摩及深層清潔皮膚。
刷頭即插即用，容易裝上及拆下
輕鬆裝上或拆下刷頭。刷頭容易安裝，可兼容所有 VisaPure 型號。
技術規格
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優點
- 皮膚類型
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適用於所有皮膚類型
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方便易用
- 兼容
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Philips VisaPure Essential
- 更換
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簡便扣合刷頭
- 建議更換
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每 3 個月一次
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