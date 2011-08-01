此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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奶嘴的獨特活門，配合寶寶的餵哺節奏。奶水會以寶寶所選的節奏流動，倍添舒適。
睡眠和營養是您的寶寶健康成長的重要因素。一項隨機臨床測試就不同的嬰兒餵哺奶瓶是否影響「寶寶行為」進行了調查。結果顯示，Philips AVENT 奶瓶可使嬰兒的哭鬧大大減少（嬰兒以 Philips AVENT 奶瓶餵哺，每日的哭鬧時間大約 46 分鐘，而其它奶瓶大約為 74 分鐘，相比減少了 28 分鐘，p=0.05）。特別是在晚上更是如此。**
奶瓶形狀獨特，方便以任何方向握緊，即使是寶寶的小手，也能達致最舒適效果。
餵哺寶寶時，奶嘴的獨特活門彎曲，使空氣進入奶瓶，而不是寶寶體內。***
Philips AVENT 經典奶瓶提供不同流量，滿足寶寶的成長需要。請記住，寶寶的成長速度各有不同，年齡指示僅為約數。所有奶嘴以兩件套裝出售。
記住時刻配合接駁環（隨每個 Philips AVENT 經典奶瓶提供）使用 Philips AVENT 經典奶瓶。
Philips AVENT 經典奶瓶兼容 Philips AVENT（Natural 奶瓶除外）。建議僅配合經典餵哺奶嘴使用經典奶瓶。
Philips AVENT 經典奶瓶不含 BPA* 材料（聚丙烯）。
寬瓶頸設計方便注水及清潔。配件少，組合簡單快捷。
物料
包含物件
奶瓶餵哺
設計
方便易用
成長階段
功能
SCF285/01
SCF145/06
SCF135/06
SCF143/06
SCF635/27
SCF634/27
SCF633/27
SCF632/27
SCF631/27