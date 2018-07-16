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Philips Handheld Steamer 7000 Series, product front

2合1手提式蒸氣掛熨機

創新可調校角度蒸氣噴頭

垂直或水平蒸熨 隨您選擇

創新可調校角度
蒸氣噴頭

輕巧、可摺合
便攜快捷
方便有效

強大專業

方便快捷，高效除縐 -
Philips 2合1手提式蒸氣掛熨機 7000 系列

STH7060/86

成為第一個複查該產品

Philips Handheld Steamer 7000 Series, STH70XX/XX

成就您的理想造型

創新可調校角度蒸氣噴頭，方便水平熨燙及垂直掛熨

持續輸出強力蒸氣，確保衣物完美無縐

OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證不會出現熨焦

30秒快速預熱，並備有預熱完成指示燈 

Philips 2合1手提式蒸氣掛熨機 7000 系列

今日您會穿甚麼衣服?

Philips 2合1手提式蒸氣掛熨機 7000 系列使用方便、快速見效，能夠隨時隨心使用。產品還可殺滅 99.9% 細菌*，讓您的衣物煥然一新。無論打算穿著哪件衣服，皆可迅速準備完善造型。


*由第三方機構測試蒸熨1分鐘殺菌，細菌種類包括大腸桿菌 8099、金黃葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231。

創新可調校角度蒸氣噴頭，方便水平熨燙及垂直掛熨

 

創新的可調節獨特噴頭方便您從任何角度熨平縐褶，垂直或水平蒸熨隨您選擇！

頂端尖角設計

 

導熱金屬蒸氣熨壓板具備尖頭設計，方便您更精準地熨平鈕扣、衣領和褶紋等難以觸及的位置。

30秒快速預熱

 

30秒快速預熱，並備有預熱完成指示燈，提示您開始蒸熨，讓您迅速完成熨燙程序。非常適合要快速穿搭出門的您。 

OptimalTEMP 免調校溫控技術

 

OptimalTEMP免調校溫控技術，保證不熨焦任何可熨衣物。

持續輸出強力蒸氣

 

持續強勁蒸氣輸出高達28克/分鐘，迅速撫平縐褶，確保衣物平整服貼。

殺滅 99.9% 細菌*

 

在除縐功能以外，7000 系列更可令衣物（以及軟身傢俬、窗簾、玩具）煥然一新，並殺死多達 99.9% 細菌*以去除異味。

 

*由第三方機構測試蒸熨1分鐘殺菌，細菌種類包括大腸桿菌 8099、金黃葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231。

觀看2合1手提式蒸氣掛熨機7000系列介紹

2合1手提式蒸氣掛熨機7000系列介紹

準備購入 Philips 2合1手提式蒸氣掛熨機7000系列

Philips Handheld Steamer 7000 Series, product
2合1手提式蒸氣掛熨機7000系列採用創新設計，能持續輸出蒸氣，帶來出色的除縐效果。隨附兩 (2) 個可更換的水箱。
建議零售價: HK$898.00

常見問題解答

不同蒸氣掛熨機 可供選擇

比較蒸氣掛熨機系列
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