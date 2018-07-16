蒸氣噴頭
Philips 2合1手提式蒸氣掛熨機 7000 系列使用方便、快速見效，能夠隨時隨心使用。產品還可殺滅 99.9% 細菌*，讓您的衣物煥然一新。無論打算穿著哪件衣服，皆可迅速準備完善造型。
*由第三方機構測試蒸熨1分鐘殺菌，細菌種類包括大腸桿菌 8099、金黃葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231。
創新的可調節獨特噴頭方便您從任何角度熨平縐褶，垂直或水平蒸熨隨您選擇！
導熱金屬蒸氣熨壓板具備尖頭設計，方便您更精準地熨平鈕扣、衣領和褶紋等難以觸及的位置。
30秒快速預熱，並備有預熱完成指示燈，提示您開始蒸熨，讓您迅速完成熨燙程序。非常適合要快速穿搭出門的您。
OptimalTEMP免調校溫控技術，保證不熨焦任何可熨衣物。
持續強勁蒸氣輸出高達28克/分鐘，迅速撫平縐褶，確保衣物平整服貼。
在除縐功能以外，7000 系列更可令衣物（以及軟身傢俬、窗簾、玩具）煥然一新，並殺死多達 99.9% 細菌*以去除異味。
*由第三方機構測試蒸熨1分鐘殺菌，細菌種類包括大腸桿菌 8099、金黃葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231。
STH7060/86
STH7030/16
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