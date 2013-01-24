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Philips Avent

奶瓶和奶嘴刷

SCF145/06
Avent
1 獎項
Avent
  • 方便清潔及護理寶寶的餵哺產品 方便清潔及護理寶寶的餵哺產品 方便清潔及護理寶寶的餵哺產品
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    Philips Avent 奶瓶和奶嘴刷

    SCF145/06
    1 獎項

    方便清潔及護理寶寶的餵哺產品

    Philips AVENT 奶瓶刷經過特別設計，備有弧形刷頭及鑄模手柄頂端，能有效清潔所有類型的奶瓶、奶嘴和餵哺設備。刷毛密度高，持久耐用，有助安全清潔而不留刮痕。 查看各種好處

    建議零售價: HK$43.00

    Philips Avent 奶瓶和奶嘴刷

    方便清潔及護理寶寶的餵哺產品

    Philips AVENT 奶瓶刷經過特別設計，備有弧形刷頭及鑄模手柄頂端，能有效清潔所有類型的奶瓶、奶嘴和餵哺設備。刷毛密度高，持久耐用，有助安全清潔而不留刮痕。 查看各種好處

    方便清潔及護理寶寶的餵哺產品

    Philips AVENT 奶瓶刷經過特別設計，備有弧形刷頭及鑄模手柄頂端，能有效清潔所有類型的奶瓶、奶嘴和餵哺設備。刷毛密度高，持久耐用，有助安全清潔而不留刮痕。 查看各種好處

    建議零售價: HK$43.00

    Philips Avent 奶瓶和奶嘴刷

    方便清潔及護理寶寶的餵哺產品

    Philips AVENT 奶瓶刷經過特別設計，備有弧形刷頭及鑄模手柄頂端，能有效清潔所有類型的奶瓶、奶嘴和餵哺設備。刷毛密度高，持久耐用，有助安全清潔而不留刮痕。 查看各種好處

    兼容產品

    可在哪裡找到型號﹖

    每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    要找到型號有幾種方法：

    在包裝盒上
    在產品內部
    在產品上
    在手冊上

      方便清潔及護理寶寶的餵哺產品

      AVENT 清潔刷子

      • 奶瓶配件
      奶瓶刷採用弧形刷頭設計，容易清潔

      奶瓶刷採用弧形刷頭設計，容易清潔

      特有弧形刷頭和鑄模手柄頂端可到達所有寬瓶頸奶瓶、奶嘴和餵哺產品的各個角落，以便徹底清潔乾淨。

      此款奶瓶及奶嘴不含 BPA*

      此款奶瓶及奶嘴不含 BPA*

      此款奶瓶及奶嘴由不含 BPA * 的物料製成

      獨特把手和前端設計

      弧形刷頭和鑄模手柄頂端可到達寬瓶頸奶瓶的各個角落。反向刷頭可用於清理奶嘴內部。

      高密度刷毛持久耐用，可徹底清潔

      高密度刷毛持久耐用，可徹底清潔所有奶瓶、奶嘴及其他餵哺設備

      奶瓶及奶嘴不留刮痕或損傷跡象

      高密度刷毛溫和柔順，不會使奶瓶及奶嘴留下刮痕或損傷跡象。

      適用於洗碗碟機

      奶瓶及奶嘴毛刷適用於洗碗碟機，清洗輕鬆簡單。

      技術規格

      • 包含物件

        奶瓶和奶嘴刷
        1  件數

      • 物料

        不含雙酚 A*

      • 成長階段

        階段
        0 - 6 個月

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