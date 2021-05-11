慢磨榨汁機與離心式榨汁機的分別在於榨汁方式。離心式榨汁機會將蔬果攪碎，以離心力將汁液與渣滓分離；慢磨榨汁機會將慢慢從蔬果榨出汁液。兩種榨汁機都不會在榨汁過程中產生熱力。兩種榨汁機都可充分榨取新鮮蔬果中的汁液，因此維他命和營養素含量相若。



與離心式榨汁機比較，慢磨榨汁機榨出的汁液較濃，纖維較多，榨汁量較高。離心式榨汁機榨汁則較快，因為注入口大，您不需要事先切好蔬果。



如您喜歡充滿纖維的濃汁，慢磨榨汁機最適合您。兩款產品都可讓您每日享用充滿維他命的健康美味蔬果汁！