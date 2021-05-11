再堅硬的蔬果，我們的強力攪拌機都能從中榨取汁液
從蔬果獲得更多維他命、營養素和纖維
以攪拌機快速製作最美味的沙冰、醬汁和湯品
產品保養
從購買日期起的
2 年產品保養
400 克蔬果
每年可拯救170萬人的生命
* 本產品已分別經過葡萄、西瓜、番茄、蘋果、橙、士多啤梨及菠蘿的內部榨汁測試，視乎蔬果種類，結果為 69% 至 92% 不等。
為你自己或家人炮製一杯全天然無添加蔬果汁或沙冰，在早餐或運動後飲用，既美味又健康。
按下按鈕，即可混合您最喜愛的食材。選擇您最喜愛的蔬果組合，自製蔬果汁和沙冰；無添加糖或其他添加劑。
選擇更健康的飲料，是均衡飲食的重要部分。飲料可增加您攝取的營養素，讓您達到建議的每日攝取量，輕鬆又美味。
您喜歡大量的清新蔬果汁、以濃縮汁液為主的飲食，還是纖維豐富的沙冰？選擇慢磨榨汁機抑或離心式榨汁機，視乎您喜歡哪種蔬果汁。攪拌機可為將不同的食材（如蔬果）混合，製成蔬果汁、沙冰或湯品。
您喜歡大量的清新蔬果汁、以濃縮汁液為主的飲食，還是纖維豐富的沙冰？選擇慢磨榨汁機抑或離心式榨汁機，視乎您喜歡哪種蔬果汁。攪拌機可為將不同的食材（如蔬果）混合，製成蔬果汁、沙冰或湯品。
清爽健康蔬果汁
富含營養的濃縮液
纖維豐富的沙冰
HR2088/91
HR3658/01
HR1932/31
HR1889/71
HR1832/00
HR1811/71
HR3760/00
慢磨榨汁機與離心式榨汁機的分別在於榨汁方式。離心式榨汁機會將蔬果攪碎，以離心力將汁液與渣滓分離；慢磨榨汁機會將慢慢從蔬果榨出汁液。兩種榨汁機都不會在榨汁過程中產生熱力。兩種榨汁機都可充分榨取新鮮蔬果中的汁液，因此維他命和營養素含量相若。
與離心式榨汁機比較，慢磨榨汁機榨出的汁液較濃，纖維較多，榨汁量較高。離心式榨汁機榨汁則較快，因為注入口大，您不需要事先切好蔬果。
如您喜歡充滿纖維的濃汁，慢磨榨汁機最適合您。兩款產品都可讓您每日享用充滿維他命的健康美味蔬果汁！
多功能食物處理器又稱為攪拌器，備有多種配件，功能通常比攪拌機多。多功能食物處理器除了用於混合食材之外，通常亦可研磨、切片和揉搓麵糰，是多用途的高效廚房工具。
多功能食物處理器較大，佔用的空間比攪拌機多，攪拌機因而顯得使用更順暢簡易，且較易移動。因此，購買廚房電器前，應了解自己的需要，確保您購買的電器符合用途。
最常以榨汁機處理的蔬果包括： 注意：含有澱粉的蔬果（如香蕉、芒果、甘蔗、牛油果、南爪）不可榨汁，應以攪拌機處理。
最常以榨汁機處理的蔬果包括：
注意：含有澱粉的蔬果（如香蕉、芒果、甘蔗、牛油果、南爪）不可榨汁，應以攪拌機處理。
是的，您可以用榨汁機將幾乎所有種類的蔬果榨汁。務必在榨汁前去除果核。 堅硬和/或富含纖維或澱粉的蔬果，如甘蔗、香蕉及芒果等，不適合以本產品榨汁。
是的，您可以用榨汁機將幾乎所有種類的蔬果榨汁。務必在榨汁前去除果核。
堅硬和/或富含纖維或澱粉的蔬果，如甘蔗、香蕉及芒果等，不適合以本產品榨汁。
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