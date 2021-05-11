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Philips 健康飲品
自製美味營養沙冰和蔬果汁

 
我們的一系列榨汁機和高速攪拌機，令您能夠輕鬆享用您最喜歡的蔬果汁：紅菜頭、綠葉蔬菜、紅蘿蔔、羽衣甘藍、西瓜、橙、菠蘿、柑橘或芒果——隨您配搭。選擇更健康的飲料，是均衡飲食的重要部分。

Philips Healthy Drinks

探索 Philips 多款離心式榨汁機、慢磨榨汁機和攪拌機

離心式榨汁機 HR1832/00

離心式榨汁機

再堅硬的蔬果，我們的強力攪拌機都能從中榨取汁液

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慢磨榨汁機 HR1889/71

慢磨榨汁機

從蔬果獲得更多維他命、營養素和纖維

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高速攪拌機 HR3760/00

高速攪拌機

以攪拌機快速製作最美味的沙冰、醬汁和湯品

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了解分別何在
Product warranty, Philips, 2 years warranty

產品保養

從購買日期起的
2 年產品保養

為甚麼我們要喝蔬果汁和沙冰？

很多人每日蔬果攝取不足，天然蔬果汁或沙冰能夠簡單又快捷地為你補充每日所需的維生素、營養素和纖維素。只要配合合適的食材，沙冰和蔬果汁確實可以促進健康。

400g

世界衛生組織建議每日攝取
400 克蔬果

1.7 million people

進食更多蔬果，
每年可拯救170萬人的生命

Fruits

蔬果對於均衡飲食不可或缺
 

Homemade juices

以新鮮食材自製的蔬果汁可含多達 90%* 的蔬果營養素 

* 本產品已分別經過葡萄、西瓜、番茄、蘋果、橙、士多啤梨及菠蘿的內部榨汁測試，視乎蔬果種類，結果為 69% 至 92% 不等。

Philips High-Speed Blender
Fresh juice every day

在家中自製新鮮蔬果汁和沙冰

為你自己或家人炮製一杯全天然無添加蔬果汁或沙冰，在早餐或運動後飲用，既美味又健康。

our favorite ingredients

您最喜愛的食材

按下按鈕，即可混合您最喜愛的食材。選擇您最喜愛的蔬果組合，自製蔬果汁和沙冰；無添加糖或其他添加劑。

Increase your daily intake of nutrients

增加每日攝取的營養素

選擇更健康的飲料，是均衡飲食的重要部分。飲料可增加您攝取的營養素，讓您達到建議的每日攝取量，輕鬆又美味。

有何分別？

探索離心式榨汁機、慢磨榨汁機及攪拌機之間的分別

 

您喜歡大量的清新蔬果汁、以濃縮汁液為主的飲食，還是纖維豐富的沙冰？選擇慢磨榨汁機抑或離心式榨汁機，視乎您喜歡哪種蔬果汁。攪拌機可為將不同的食材（如蔬果）混合，製成蔬果汁、沙冰或湯品。

Philips centrifugal juicer

離心式榨汁機

清爽健康蔬果汁

  • 適合蔬果
  • 新鮮蔬果汁
  • 清澈汁液

  • 纖維

1 star

  • 維他命

5 stars
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Philips slow juicer

慢磨榨汁機

富含營養的濃縮液

  • 蔬果、綠葉蔬菜、果仁
  • 滑順濃果汁
  • 濃縮液

  • 纖維

3 stars

  • 維他命

5 stars
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Philips blender

高速攪拌機

纖維豐富的沙冰

  • 蔬果、綠葉蔬菜、果仁和種子、冰
  • 滑順濃果汁
  • 濃縮液

  • 纖維

5 stars

  • 維他命

5 stars
探索更多 ›

Philips 榨汁機和高速攪拌機

See all juicers and blenders from Philips

查看所有產品 ›

更多關於Philips健康飲品

常見問題

離心式榨汁機與慢磨榨汁機有何分別？

慢磨榨汁機與離心式榨汁機的分別在於榨汁方式。離心式榨汁機會將蔬果攪碎，以離心力將汁液與渣滓分離；慢磨榨汁機會將慢慢從蔬果榨出汁液。兩種榨汁機都不會在榨汁過程中產生熱力。兩種榨汁機都可充分榨取新鮮蔬果中的汁液，因此維他命和營養素含量相若。

與離心式榨汁機比較，慢磨榨汁機榨出的汁液較濃，纖維較多，榨汁量較高。離心式榨汁機榨汁則較快，因為注入口大，您不需要事先切好蔬果。

如您喜歡充滿纖維的濃汁，慢磨榨汁機最適合您。兩款產品都可讓您每日享用充滿維他命的健康美味蔬果汁！

高速攪拌機與多功能食物處理器有何分別？

多功能食物處理器又稱為攪拌器，備有多種配件，功能通常比攪拌機多。多功能食物處理器除了用於混合食材之外，通常亦可研磨、切片和揉搓麵糰，是多用途的高效廚房工具。 

多功能食物處理器較大，佔用的空間比攪拌機多，攪拌機因而顯得使用更順暢簡易，且較易移動。因此，購買廚房電器前，應了解自己的需要，確保您購買的電器符合用途。 

這款產品對可將哪些蔬果榨汁？

最常以榨汁機處理的蔬果包括：
 

  • 蘋果
  • 紅蘿蔔
  • 西瓜
  • 菠蘿
  • 葡萄
  • 桃駁李
  • 奇異果
  • 芹菜
  • 紅菜頭
  • 莓果（如士多啤梨）
     

注意：含有澱粉的蔬果（如香蕉、芒果、甘蔗、牛油果、南爪）不可榨汁，應以攪拌機處理。

我可以用榨汁機將柑橘類水果（如橙、檸檬、青檸）榨汁嗎？

  1. 是的，您可以用榨汁機將柑橘類水果榨汁
  2. 建議您在榨汁前去皮，因為外皮可能經過化學處理，水果的白皮亦帶有苦味，可能影響蔬果汁的味道。

我可以用榨汁機處理所有種類的蔬果嗎？

是的，您可以用榨汁機將幾乎所有種類的蔬果榨汁。務必在榨汁前去除果核。
 

堅硬和/或富含纖維或澱粉的蔬果，如甘蔗、香蕉及芒果等，不適合以本產品榨汁。

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