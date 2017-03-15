Philips Azur 蒸氣熨斗 8000 系列

使用合適類型的水有助延伸熨斗的壽命。



此熨斗可加入自來水。然而，如果您居住在硬水地區，水垢可能會快速形成。在這個情況下，嘗試使用蒸餾水或軟化水（50% 軟化水混合自來水亦可）。



請勿添加香水、醋、燙衣漿、除垢劑、熨燙添加劑、經化學除垢的水或其他化學物質。這不單危險，亦可能會導致濺水、褐斑塊形成，或損壞您的 Philips 熨斗。