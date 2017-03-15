Philips Azur 蒸氣熨斗 8000 系列

3000 瓦功率確保快速加熱及熨燙效果出色，瞬間加熱即可使用熨斗，迅速熨燙您所需的衣物。
當您想輕鬆熨平極難熨燙的布料時， Azur 蒸氣熨斗 8000 系列就是您的不二之選。特別是面對一般普通熨斗無法應付的牛仔布或其他厚布料時更顯實力。
當您想輕鬆熨平極難熨燙的布料時， Azur 蒸氣熨斗 8000 系列就是您的不二之選。特別是面對一般普通熨斗無法應付的牛仔布或其他厚布料時更顯實力。
隨時都能夠快速完成熨燙。無需展開熨衣板即可熨燙懸掛在衣架上的連身裙或襯衫。垂直蒸氣還可以讓窗簾變得順滑，煥然一新。
隨時都能夠快速完成熨燙。無需展開熨衣板即可熨燙懸掛在衣架上的連身裙或襯衫。垂直蒸氣還可以讓窗簾變得順滑，煥然一新。
採用全新的動感感測器技術，熨斗可以根據您的動作調整蒸氣的流向。熨燙過程更快速。
採用全新的動感感測器技術，熨斗可以根據您的動作調整蒸氣的流向。熨燙過程更快速。
適用於任何可熨燙衣料，無需調校溫度，保證不燙焦。
適用於任何可熨燙衣料，無需調校溫度，保證不燙焦。
全賴瞬間除鈣裝置，可將Azur 蒸氣熨斗 8000 系列卓越效能維持更長久的時間。您可以輕鬆去除水垢，讓熨斗長久保持良好狀態。
全賴瞬間除鈣裝置，可將Azur 蒸氣熨斗 8000 系列卓越效能維持更長久的時間。您可以輕鬆去除水垢，讓熨斗長久保持良好狀態。
無需經常為水箱加水，您可以更快速地完成熨燙工作，一次熨燙更多衣物。
無需經常為水箱加水，您可以更快速地完成熨燙工作，一次熨燙更多衣物。
全新 Philips Azur 蒸氣熨斗 8000 系列確保為您締造完美熨燙效果。全賴 260 克垂直蒸氣及強力蒸氣噴射，即使是頑強縐褶也能迅速處理。具備 3000 瓦功率，熨斗能夠快速加熱，強勁的連續蒸氣源源不斷，締造完美熨燙效果。
是的，Philips Azur 8000 系列熨斗適用於任何可熨燙衣料，無需擔心燙焦和損壞衣物。
使用合適類型的水有助延伸熨斗的壽命。
此熨斗可加入自來水。然而，如果您居住在硬水地區，水垢可能會快速形成。在這個情況下，嘗試使用蒸餾水或軟化水（50% 軟化水混合自來水亦可）。
請勿添加香水、醋、燙衣漿、除垢劑、熨燙添加劑、經化學除垢的水或其他化學物質。這不單危險，亦可能會導致濺水、褐斑塊形成，或損壞您的 Philips 熨斗。
無需擔心損壞您的衣物，熨斗底板經特別設計，不會讓衣物熨焦或起鏡面。超順滑的 SteamGlide Elite 底板可輕易滑過縐褶，同時提供應有的溫和呵護。底板耐用防刮，且易於清洗。
OptimalTEMP 免調校溫控技術，適用於任何可熨燙衣料，無需調校溫度，保證不燙焦。底板可加熱至對所有衣物均合適的最佳溫度，並防止水漬出現。在水平和垂直熨燙時，加熱底板有助於熨平衣物，並透過所釋放的蒸氣帶來更佳效果。
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