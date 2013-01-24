讓您的電鬚刨變成新的一樣

在兩年內，您的電鬚刨為您剃除多達 9 百萬條鬍鬚。更換剃鬚刀頭讓您的電鬚刨回復最佳效能。可與 Series 5000、6000 及 AquaTouch 電鬚刨兼容使用。 查看各種好處