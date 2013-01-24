讓您的電鬚刨變成新的一樣
在兩年內，您的電鬚刨為您剃除多達 9 百萬條鬍鬚。更換剃鬚刀頭讓您的電鬚刨回復最佳效能。可與 Series 5000、6000 及 AquaTouch 電鬚刨兼容使用。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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SH50 替換刀頭兼容 Shaver series 5000 (S5xxx)、Shaver series 6000 (S6xxx) 及 PowerTouch (PT8xx)。
立即享受快速及貼面的剃鬚體驗。多重精確切剃刀片會將鬍鬚及短小的鬚根提起然後剃除，達到快速剃鬚的效果。
至尊雙層刀片技術會以第一排刀鋒提起每條鬍鬚，第二排刀鋒則舒適地將皮膚深層的鬍鬚剃除，達至平滑的效果。
最新的 Philips 電鬚刨内置更換提示（剃鬚刀頭組件符號），會在需要更換剃鬚刀頭時亮燈通知您。
1. 按下「釋放」按鈕打開電鬚刨；2. 逆時針轉動鎖頭以移除固定環；3. 取出舊刀頭並小心地裝上新刀頭並於插口對齊；4. 更換固定環並小心地順時針轉動以鎖緊；5.正確扣上剃鬚刀頭後會聽到「咔」聲。
完成更換剃鬚刀頭後，您可長按開/關按鈕 7 秒以重設更換提示。相反，更換提示會在 9 次剃鬚過程完成後自動關閉。
每 2 年更換剃鬚刀頭一次即可重新啟動電鬚刨 100% 性能
剃鬚刀頭
清潔